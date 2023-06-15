



Двое детей госпитализированы в Реховоте: съели печенье с марихуаной

Двое детей из города Реховот госпитализированы после того, как их бабушка случайно накормила их печеньем с марихуаной, сообщает общественная телерадиокомпания Kan.



Две девочки в возрасте 2 и 4 лет были доставлены в больницу после того, как им стало плохо в детском саду. Там врачи обнаружили наркотики в их крови.



После вызова полиции и родителей выяснилось, что бабушка, у которой дети гостили, дала им печенье в качестве угощения перед школой, не зная, что это такое.



Родители были задержаны для допроса.

