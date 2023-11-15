



ДТП в Индии: автобус упал со склона, погибли не менее 39 человек

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в Индии: наполненный людьми автобус упал со склона, в результате чего погибли по меньшей мере 39 человек, еще 17 получили ранения.



Трагедия произошла в горной местности вблизи района Дода – в северной индийской территории Джамму и Кашмир, пишет газета Hindustan Times.



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Автобус, следовавший из города Киштвара в Джамму, съехал с дороги и опрокинулся вниз по крутому склону примерно на 200 м. Всего в автобусе находилось 55 человек.



Премьер-министр страны Нарендра Моди сообщил о денежных компенсациях пострадавшим и семьям жертв ДТП.