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ДТП в Индии: автобус упал со склона, погибли не менее 39 человек | Фото: pixabay.com
15.11.2023 21:56 Mignews

ДТП в Индии: автобус упал со склона, погибли не менее 39 человек

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в Индии: наполненный людьми автобус упал со склона, в результате чего погибли по меньшей мере 39 человек, еще 17 получили ранения.

Трагедия произошла в горной местности вблизи района Дода – в северной индийской территории Джамму и Кашмир, пишет газета Hindustan Times.

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Автобус, следовавший из города Киштвара в Джамму, съехал с дороги и опрокинулся вниз по крутому склону примерно на 200 м. Всего в автобусе находилось 55 человек.

Премьер-министр страны Нарендра Моди сообщил о денежных компенсациях пострадавшим и семьям жертв ДТП.

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