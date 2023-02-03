



ДТП в Беэр-Шеве: 10 пострадавших

В пятницу, 3 февраля, недалеко от Беэр-Шевы произошло автокатастрофа.



В результате аварии пострадали 10 израильтян.



Среди раненых оказались восемь детей. Они получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения двух автомобилей.



Прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь всем пострадавшим. Уточняется, что трое из раненых получили ранения средней степени тяжести, в том числе 59-летняя женщина и двое детей в возрасте пяти и шести лет, у которых были травмы головы. Еще семь человек, шестеро из которых были детьми, получили легкие ранения.

