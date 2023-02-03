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ДТП в Беэр-Шеве: 10 пострадавших
03.02.2023 20:05 Алина Груднева

ДТП в Беэр-Шеве: 10 пострадавших

В пятницу, 3 февраля, недалеко от Беэр-Шевы произошло автокатастрофа.

В результате аварии пострадали 10 израильтян.

Среди раненых оказались восемь детей. Они получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения двух автомобилей.

Прибывшие на место происшествия медики оказали первую помощь всем пострадавшим. Уточняется, что трое из раненых получили ранения средней степени тяжести, в том числе 59-летняя женщина и двое детей в возрасте пяти и шести лет, у которых были травмы головы. Еще семь человек, шестеро из которых были детьми, получили легкие ранения.
 

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