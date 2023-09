Догксим: Гибрид собаки и лисы впервые обнаружен в Бразилии

Первый в истории подтвержденный гибрид собаки и лисицы, получивший название “догксим”, был обнаружен в Бразилии. Животное было обнаружено в 2021 году после того, как его сбила машина. Его отвезли к ветеринару, но сотрудники не смогли определить, была ли молодая самка собакой или лисой.

Ученые из местных университетов провели обширные генетические тесты и установили, что ее мать была пампасной лисой, а отец – домашней собакой.



У догсим необычное сочетание черт собаки и лисы – большие заостренные уши, густой жесткий мех и длинная тонкая морда. Она отказывалась от предложенной еды, но ела живых грызунов, лаяла как собака, но двигалась как лиса. Догсим умерла в начале этого года по неизвестным причинам, но ученые полагают, что она могла иметь потомство.



Считается, что это первый зарегистрированный случай скрещивания лисицы и собаки. Генетические тесты показали, что у нее 76 хромосом – комбинация 74 хромосом у лисы и 78 у собаки. Команда ученых опубликовала свои выводы в журнале Animals и полагает, что в дикой природе может быть больше догсимов.





