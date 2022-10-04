



Давка на матче в Индонезии: начальник полиции и офицеры отстранены

Начальник индонезийской полиции и девять элитных офицеров были отстранены от своих постов после смертельной давки, произошедшей после футбольного матча.



Об этом сообщает Associated Press.



Представитель национальной полиции Деди Прасетьо заявил, что начальник полиции Маланга Ферли Хидаят был отстранен от должности вместе с девятью членами элитной мобильной бригады полиции, и может быть уволен в ходе судебного разбирательства.



Еще 18 человек находятся под следствием по обвинению в применении слезоточивого газа на футбольном стадионе, что вызвало давку, в результате которой погибло больше 120 человек.



