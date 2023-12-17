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Daily Star: угнала такси, потому что водитель ехал медленно
17.12.2023 01:30 MIGnews.com

Daily Star: угнала такси, потому что водитель ехал медленно

Спорим, вам тоже не раз хотелось сделать это? Особенно по дороге в аэропорт или на вокзал.

Не всегда, конечно, стоит идти на поводу у своих желаний. Не все в этом мире безнаказанно.

Эта история произошла в Остине, штат Техас. 

Пассажирка такси очень опаздывала в аэропорт. Водитель попался не из понятливых, никуда не торопился, в отличие от нее. 

Не долго думая девушка выбросила телефон водителя в окно, когда он не отреагировал на ее просьбу ускорить езду. Ну и , естественно,  мужчина остановил машину и отправился за телефоном. Девушка пересела за руль и угнала авто, прихватив кредитку таксиста.

Увы, теперь ей грозит наказание по двум уголовным статьям в соответствии с законами штата.
 

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