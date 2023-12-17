



Daily Star: угнала такси, потому что водитель ехал медленно

Спорим, вам тоже не раз хотелось сделать это? Особенно по дороге в аэропорт или на вокзал.



Не всегда, конечно, стоит идти на поводу у своих желаний. Не все в этом мире безнаказанно.



Эта история произошла в Остине, штат Техас.



Пассажирка такси очень опаздывала в аэропорт. Водитель попался не из понятливых, никуда не торопился, в отличие от нее.



Не долго думая девушка выбросила телефон водителя в окно, когда он не отреагировал на ее просьбу ускорить езду. Ну и , естественно, мужчина остановил машину и отправился за телефоном. Девушка пересела за руль и угнала авто, прихватив кредитку таксиста.



Увы, теперь ей грозит наказание по двум уголовным статьям в соответствии с законами штата.

