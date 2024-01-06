



Число жертв землетрясения в Японии достигло 126 человек

Число погибших в результате сильного землетрясения на западе Японии достигло 126 человек, в то время как спасатели, борясь с подземными толчками, осторожно извлекают людей из-под завалов.



Ранее число погибших достигло 100 человек, но в субботу, 6 января, из пострадавших от землетрясения районов поступили сообщения еще о 26 погибших, а чиновники префектуры Исикава, наиболее пострадавшего региона, провели ежедневное совещание, на котором обсудили стратегию и ущерб.



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Некоторые выжившие, которые цеплялись за жизнь в течение нескольких дней, были освобождены из обрушившихся домов. Одного мужчину вытащили через 72 часа после того, как западное побережье Японии сотрясла серия мощных землетрясений.



Более 200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

