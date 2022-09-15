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Число жертв наводнения в Пакистане приближается к 1500
15.09.2022 16:44 Алина Груднева

Число жертв наводнения в Пакистане приближается к 1500

Наводнения унесли жизни почти 1500 человек в Пакистане.

 
По словам местных властей, сотни тысяч людей остались без крыши над головой. 
 
Наводнение затронуло 33 миллиона человек из 220 млн населения. Ущерб оценивается в 30 миллиардов долларов.
 
По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, число погибших составляет 1486 человек, из которых около 530 - дети.
 
Сотни тысяч людей остались без крова, многие из них спят на обочинах эстакад.

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