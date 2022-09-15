Число жертв наводнения в Пакистане приближается к 1500
Наводнения унесли жизни почти 1500 человек в Пакистане.
По словам местных властей, сотни тысяч людей остались без крыши над головой.
Наводнение затронуло 33 миллиона человек из 220 млн населения. Ущерб оценивается в 30 миллиардов долларов.
По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, число погибших составляет 1486 человек, из которых около 530 - дети.
Сотни тысяч людей остались без крова, многие из них спят на обочинах эстакад.