



Число жертв наводнения в Пакистане приближается к 1500

Наводнения унесли жизни почти 1500 человек в Пакистане.

По словам местных властей, сотни тысяч людей остались без крыши над головой.

Наводнение затронуло 33 миллиона человек из 220 млн населения. Ущерб оценивается в 30 миллиардов долларов.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, число погибших составляет 1486 человек, из которых около 530 - дети.

Сотни тысяч людей остались без крова, многие из них спят на обочинах эстакад.