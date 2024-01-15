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Чешская разведка: спецслужбы РФ ведут активность в Европе
15.01.2024 21:01 Алина Груднева

Чешская разведка: спецслужбы РФ ведут активность в Европе

Российские спецслужбы продолжают активно работать в Европе, помогая обходить санкции ЕС.

По данным Radio Prague International, такое заявление сделал представитель чешской контрразведки Ладислав Штиха.

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Уточняется, что деятельность российских спецслужб была зафиксирована, в том числе, в новом году, хотя из Чехии и были высланы десятки дипломатов в РФ. 

Штиха также предупредил, что национализированный "Русский дом" в Праге тоже продолжает работать, хоть официально и закрыт для посещений. 

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