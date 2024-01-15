



Чешская разведка: спецслужбы РФ ведут активность в Европе

Российские спецслужбы продолжают активно работать в Европе, помогая обходить санкции ЕС.



По данным Radio Prague International, такое заявление сделал представитель чешской контрразведки Ладислав Штиха.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что деятельность российских спецслужб была зафиксирована, в том числе, в новом году, хотя из Чехии и были высланы десятки дипломатов в РФ.



Штиха также предупредил, что национализированный "Русский дом" в Праге тоже продолжает работать, хоть официально и закрыт для посещений.