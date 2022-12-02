



ЦАХАЛ смягчит наказание солдату "Гивати"

Командующий Южным командованием ЦАХАЛа одобрил смягчение наказания солдату "Гивати", которого приговорили к 10 суткам тюрьмы из-за заявлений, сделанных в адрес "левых" активистов в Хевроне.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Наказание военнослужащему будет сокращено до шести суток ареста. Решение было принято в свете сожаления, высказанного солдатом, а также того факта, что солдат взял на себя ответственность за свои действия.



Напомним, что солдат во время демонстрации "левых" в Хевроне заявил: "Бен-Гвир наведет здесь порядок".