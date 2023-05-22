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Большинство жителей приграничья Белгородской области сбежали из сел и райцентра
22.05.2023 20:20 Ирина Демьянова

Большинство жителей приграничья Белгородской области сбежали из сел и райцентра

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что большинство жителей Грайворонского района покинули свои населенные пункты.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Гладкова.

 "Завершаем подомовой обход сейчас приграничных сел и самого Грайворона. Большая часть населения покинула территорию. У кого нет возможности - помогаем на своем транспорте, у кого есть возможность - оставляет на личном транспорте", - сказал Гладков.

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