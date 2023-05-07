



Более сотни австралийцев застряли в Судане

Австралийские официальные лица борются за помощь более чем сотне граждан, оставшихся в раздираемом войной Судане, которые сталкиваются с серьезными проблемами при попытке покинуть страну.



Помощник министра иностранных дел Тим Уоттс говорит, что правительство знает о 152 австралийцах, все еще находящихся в Судане, и работает со странами-партнерами, у которых есть официальные лица на местах.



"Ситуация, с которой мы сталкиваемся, помогая этим людям, является сложной. В Судане нет посольства Австралии, коммуникационная инфраструктура в лучшем случае неоднородна", — сказал он телеканалу ABC в воскресенье.



Передвижение в Судане затруднено из-за ограниченного доступа к транспорту, а некоторые австралийцы в стране могут не захотеть уезжать по семейным обстоятельствам.



Ватт сказал, что представители австралийского консульства смогли оказать помощь в Джибути, Саудовской Аравии, Кипре и Египте.

Около 237 австралийцев уже покинули страну и около 100 вернулись в Австралию.



В субботу федеральное правительство выделило 6 миллионов долларов на гуманитарную помощь тем, кто оказался в зоне конфликта.



Около 1 миллиона австралийских долларов (68 000 долларов США) было выделено Международному комитету Красного Креста для оказания немедленной помощи, а еще 5 миллионов пойдут международным партнерам Австралии, доставляющим гуманитарную помощь.



Министерство здравоохранения Судана сообщает, что более 550 человек были убиты и более 4900 получили ранения с тех пор, как 15 апреля начались боевые действия между армией страны и военизированной группировкой.

