



Более 1500 иностранцев эвакуированы сегодня из Судана

В общей сложности 278 человек вылетели из Порт-Судана на борту INS Sumedha в Джидду в Саудовской Аравии, сообщил представитель министерства иностранных дел Индии. Согласно сообщению в разделе индийских СМИ, это событие произошло после начала правительством Моди операции "Кавери" по эвакуации 3000 индийцев, застрявших в Судане.



Около 500 индийцев прибыли в Порт-Судан в рамках операции "Кавери", в рамках которой началась эвакуация граждан из раздираемого боевыми действиями Судана, заявил ранее министр иностранных дел С. Джайшанкар.



"Наши корабли и самолеты готовы вернуть их домой. Мы полны решимости помочь всем нашим братьям в Судане", — сказал он.



Индия разместила два тяжелых военно-транспортных самолета в городе Джидда в Саудовской Аравии и военно-морской корабль в ключевом порту пострадавшего от насилия Судана в рамках своих планов на случай непредвиденных обстоятельств по эвакуации своих застрявших граждан.



Европейский союз завершил эвакуацию 1200 граждан Европы 31 рейсом из Судана, заявил глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель. По его словам, в стране остаются около 400 граждан ЕС, сообщило агентство Синьхуа.



Боррель сказал, что делегация ЕС, включая посла, была эвакуирована из столицы Судана Хартума. Однако "номер два" делегации, глава службы безопасности, остался в Судане, хотя и не в Хартуме.



"Мы эвакуировали граждан ЕС и некоторых граждан из других стран. Я не могу назвать вам точную цифру. Я могу назвать вам количество моих сотрудников, 21 человек, но, по моим оценкам, к концу дня эвакуировано более 1200 человек на 31 рейсе", — сказал Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.



Автобус с примерно 50 филиппинцами выехал из столицы Судана Хартума к северной границе с Египтом, сообщила во вторник пресс-секретарь Министерства иностранных дел в Маниле.



"По состоянию на 20:00 понедельника первая партия (около 50 филиппинцев) покинула Хартум по суше", — сообщила пресс-секретарь Тересита Даса.



По словам пресс-секретаря, с границы филиппинцы будут доставлены в город Асуан, а затем в столицу Египта Каир, сообщает информационное агентство Синьхуа.



Заместитель министра иностранных дел Эдуардо де Вега заявил во вторник в радиоинтервью, что посольство Филиппин в Каире предоставит филиппинцам жилье и билеты на самолет.



Де Вега сказал, что по последним подсчетам в Судане проживает около 700 филиппинцев. Однако, по его словам, лишь около 300 филиппинцев заявили о своем намерении покинуть Судан. Он подтвердил, что автобус выехал из Хартума и направляется к границе.



Южнокорейский военный самолет с 28 гражданами возвращается домой из Судана, сообщило во вторник министерство обороны в Сеуле.



Канцелярия президента Южной Кореи первоначально заявила, что 26 эвакуированных вылетят в Корею на борту транспортного самолета-заправщика KC-330, а двое решили остаться в Саудовской Аравии, сообщает информационное агентство Yonhap. Но они передумали и сели в самолет, сообщили в министерстве.



Ожидается, что самолет прибудет на авиабазу к югу от Сеула около 16:00 во вторник. В рамках миссии под кодовым названием Operation Promise эвакуированные сели на KC-330 в Джидде, западная Саудовская Аравия, после того как они прилетели туда из Порт-Судана на борту транспортного самолета C-130J.



Правительство Японии заявило во вторник, что все его граждане, которые хотели покинуть Судан, были эвакуированы.

По словам премьер-министра Фумио Кисиды, восемь граждан Японии и их семьи покинули Судан на самолете Сил самообороны (SDF).



Судан погрузился в зону кровавых столкновений после вспышки насилия между Суданскими вооруженными силами (СВС) и Силами оперативной поддержки (СОП) 15 апреля.



Стороны договорились о трехдневном прекращении огня, которое началось в полночь понедельника, 24 апреля.



По данным агентств ООН, в результате жестоких боев погибли по меньшей мере 427 человек и более 3700 получили ранения.

