



Более 1 млн баррелей нефти экстренно откачивают из аварийного танкера в Йемене

Крупнейшей в мире экологической бомбой замедленного действия называет ООН аварийный танкер в Йемене, на котором хранится более миллиона баррелей сырой нефти. Недавно с него началась срочная откачка, пока не произошла экологическая катастрофа.



С 80-х годов прошлого века йеменские власти использовали судно FSO Safer в качестве резервуара для хранения нефти. При этом с 2015 года, когда в стране разразился военный конфликт, ремонтом и обслуживанием танкера никто не занимался. В итоге в 2019 году в моторное отделение просочилась вода. Целостность судна, построенного в 1974 году, была нарушена.



ООН пришлось взяться за сложные аварийно-спасательные работы, поскольку никто другой не выразил готовности это сделать. Нефть перекачивают на другой танкер.

Эксперты предупреждали, что танкер может либо взорваться, либо развалиться на части. По прогнозам экспертов, этом случае образовалось бы нефтяное пятно более ста тысяч квадратных километров.

По словам главы ООН Антониу Гутерриша, в случае нынешней аварии были бы разорены целые рыболовные общины, исчезли бы сотни тысяч рабочих мест. Также на неопределенный срок закрылись бы большие порты.

В общей сложности на устранение последствий возможной аварии понадобилось бы около 20 миллиардов долларов.