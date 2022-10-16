



Бойня на полигоне под Белгородом: были ли жертвы среди мобилизованных

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил, что в ходе вчерашней стрельбы на полигоне под Белгородом среди погибших мобилизованные из региона якобы не числятся.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на его заявление.

"Хочу заверить родных и близких мобилизованных брянцев: военный комиссар Брянской области постоянно находится на связи с частями, куда мобилизованы наши ребята, а вся информация, появляющаяся в неофициальных источниках, нуждается в тщательной проверке, в том числе и правоохранительными органами", - сказал он.

Между тем, МО РФ не стало уточнять, из каких регионов были погибшие и пострадавшие. Сообщалось, будто в учениях участвовали добровольцы.