Бог странный: Протестантский пастор сделал заявление на собрании в церкви

Немецкий протестантский пастор по имени Куинтон Цезарь заявил, что “Бог странный” и что “жизни чернокожих всегда имеют значение” в речи на собрании немецкой протестантской церкви (Кирхентаг) на прошлой неделе.



“Пришло время сказать: жизни черных всегда имеют значение. Пришло время сказать, что Бог странный. Пришло время сказать: Мы никого не оставляем умирать и приветствуем людей в более безопасных местах для всех”, – сказал Цезарь на церемонии закрытия собрания.



“Бог всегда на стороне маргиналов, невидимых или безымянных. И если Бог там, то там и наше место”, — добавил пастор. “Любовь никогда не была массовым движением. Но я оптимист”.



