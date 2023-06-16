Бог странный: Протестантский пастор сделал заявление на собрании в церкви
Немецкий протестантский пастор по имени Куинтон Цезарь заявил, что “Бог странный” и что “жизни чернокожих всегда имеют значение” в речи на собрании немецкой протестантской церкви (Кирхентаг) на прошлой неделе.
“Пришло время сказать: жизни черных всегда имеют значение. Пришло время сказать, что Бог странный. Пришло время сказать: Мы никого не оставляем умирать и приветствуем людей в более безопасных местах для всех”, – сказал Цезарь на церемонии закрытия собрания.
“Бог всегда на стороне маргиналов, невидимых или безымянных. И если Бог там, то там и наше место”, — добавил пастор. “Любовь никогда не была массовым движением. Но я оптимист”.
Комментарии пастора вызвали обширную критику: некоторые пользователи социальных сетей назвали речь “ересью и богохульством”, а другие назвали автора “псевдопастором”. Крайне правая партия “Альтернатива для Германии” AfD написала в Twitter, что “евангелическая церковь полностью дистанцировалась от христианской веры” после выступления.
NEW - "God is queer" was preached at the closing ceremony of the German Protestant Church Congress in Nuremberg. pic.twitter.com/QBnsMFVLYC— Disclose.tv (@disclosetv) June 12, 2023
В ответ на негативную реакцию, которую он получил от некоторых пользователей социальных сетей, Цезар сообщил, что получил много “грубых сообщений” от фундаменталистско-евангелического спектра и что он “не ожидал такой волны ненависти”. Пастор решил, что он “прочитает эту проповедь еще раз, многие люди записали ее, и эти люди придали мне смелости”.
Ассамблея осудила ненавистнические комментарии, адресованные пастору, заявив, что “Куинтон Сезар произнес очень личную и эмоционально волнующую проповедь на службе. Он осудил расизм и дал понять, что многие люди не чувствуют себя в безопасности на службе в церкви".
Темой собрания в этом году было “Сейчас самое время!” Ассамблея проходит каждые два года в разных городах Германии и предоставляет форум для дебатов и дискуссий по различным вопросам. В этом году во время ассамблеи проходит более 2000 мероприятий. По оценкам, в этом году в ассамблее приняли участие более 70 000 человек.