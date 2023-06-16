



Бог странный: Протестантский пастор сделал заявление на собрании в церкви

Немецкий протестантский пастор по имени Куинтон Цезарь заявил, что “Бог странный” и что “жизни чернокожих всегда имеют значение” в речи на собрании немецкой протестантской церкви (Кирхентаг) на прошлой неделе.



“Пришло время сказать: жизни черных всегда имеют значение. Пришло время сказать, что Бог странный. Пришло время сказать: Мы никого не оставляем умирать и приветствуем людей в более безопасных местах для всех”, – сказал Цезарь на церемонии закрытия собрания.



“Бог всегда на стороне маргиналов, невидимых или безымянных. И если Бог там, то там и наше место”, — добавил пастор. “Любовь никогда не была массовым движением. Но я оптимист”.



NEW - "God is queer" was preached at the closing ceremony of the German Protestant Church Congress in Nuremberg. pic.twitter.com/QBnsMFVLYC — Disclose.tv (@disclosetv) June 12, 2023

Комментарии пастора вызвали обширную критику: некоторые пользователи социальных сетей назвали речь “ересью и богохульством”, а другие назвали автора “псевдопастором”. Крайне правая партия “Альтернатива для Германии” AfD написала в Twitter, что “евангелическая церковь полностью дистанцировалась от христианской веры” после выступления.В ответ на негативную реакцию, которую он получил от некоторых пользователей социальных сетей, Цезар сообщил, что получил много “грубых сообщений” от фундаменталистско-евангелического спектра и что он “не ожидал такой волны ненависти”. Пастор решил, что он “прочитает эту проповедь еще раз, многие люди записали ее, и эти люди придали мне смелости”.Ассамблея осудила ненавистнические комментарии, адресованные пастору, заявив, что “Куинтон Сезар произнес очень личную и эмоционально волнующую проповедь на службе. Он осудил расизм и дал понять, что многие люди не чувствуют себя в безопасности на службе в церкви".Темой собрания в этом году было “Сейчас самое время!” Ассамблея проходит каждые два года в разных городах Германии и предоставляет форум для дебатов и дискуссий по различным вопросам. В этом году во время ассамблеи проходит более 2000 мероприятий. По оценкам, в этом году в ассамблее приняли участие более 70 000 человек.