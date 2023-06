Binance US: Замораживание активов по требованию SEC приведет к краху биржи

Binance US призвала федерального судью отклонить запрос Комиссии по ценным бумагам и биржам США о замораживании активов криптовалютной биржи на миллиарды долларов в ходе судебной тяжбы с регулятором, утверждая, что этот шаг уничтожит ее бизнес и навредит клиентам, пишет Bloomberg.



"Операции быстро прекратятся" без возможности платить сотрудникам, продавцам, поставщикам и специалистам или поддерживать торговую платформу, заявили адвокаты Binance US в понедельник в судебном заявлении. "При замораживании всех активов компании, банковские партнеры, скорее всего, перестанут удовлетворять запросы на перевод средств для любых целей, включая возврат средств клиентам".



SEC потребовала заморозить активы после того, как на прошлой неделе подала иск против Binance US, Binance Holdings Ltd. и основателя компании Чанпенга Чжао, обвинив их в "вопиющем игнорировании законов США о ценных бумагах" и "многолетнем нарушении", которое ставит под угрозу средства клиентов.