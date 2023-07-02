



Беспорядки в Париже: осквернен мемориал жертвам Холокоста

Мятежники разгромили мемориал жертвам Холокоста в парижском пригороде Нантер на фоне большой волны антиполицейских протестов, пишет jpost.



На видеозаписи инцидента в четверг видно, как участники беспорядков выкрикивают и пишут антиполицейские лозунги на стене Мемориала.



“Разрушение этого памятника оскверняет память жертв нацистов. В условиях социальных волнений, которые в настоящее время охватывают Францию, мемориалы жертвам Холокоста необходимо уважать и защищать”, — заявили в Движении по борьбе с антисемитизмом.



По сообщениям , протестующие, разгромившие это место, были возмущены смертью 17-летнего Нахеля полицией. В сообщениях говорится, что он уехал с контрольно-пропускного пункта в Нантере, когда его убили.



Сообщается, что во время акции протеста в четверг мужчина пытался поджечь французский флаг, который развевался над памятником, но его оттащили другие протестующие.

It is truly horrifying to witness the Memorial to the Martyrs of the Deportation in Nanterre being vandalized.



This shameful act of disrespect for the memory of the victims of the Holocaust must be unequivocally condemned and those responsible held accountable. pic.twitter.com/B0HT3L9TiF — European Jewish Congress (@eurojewcong) June 29, 2023

Офицеру, убившему Нахеля, было предъявлено обвинение в умышленном убийстве.