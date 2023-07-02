Беспорядки в Париже: осквернен мемориал жертвам Холокоста
Мятежники разгромили мемориал жертвам Холокоста в парижском пригороде Нантер на фоне большой волны антиполицейских протестов, пишет jpost.
На видеозаписи инцидента в четверг видно, как участники беспорядков выкрикивают и пишут антиполицейские лозунги на стене Мемориала.
“Разрушение этого памятника оскверняет память жертв нацистов. В условиях социальных волнений, которые в настоящее время охватывают Францию, мемориалы жертвам Холокоста необходимо уважать и защищать”, — заявили в Движении по борьбе с антисемитизмом.
По сообщениям , протестующие, разгромившие это место, были возмущены смертью 17-летнего Нахеля полицией. В сообщениях говорится, что он уехал с контрольно-пропускного пункта в Нантере, когда его убили.
Сообщается, что во время акции протеста в четверг мужчина пытался поджечь французский флаг, который развевался над памятником, но его оттащили другие протестующие.
Офицеру, убившему Нахеля, было предъявлено обвинение в умышленном убийстве.