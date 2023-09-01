



Береговая охрана Алжира застрелила двух туристов на гидроциклах из Марокко

Двое туристов, отдыхавших на гидроциклах в Марокко, были застрелены алжирской береговой охраной 31 августа после того, как случайно пересекли морскую границу Алжира.



Билал Кисси и Абделали Мершуэр, французско-марокканские граждане, попали под обстрел после того, как свернули не туда с пляжного курорта Саидия на северо-востоке Марокко. Об этом сообщил новостной сайт Le360 со ссылкой на очевидца. В группе было четверо мужчин, все они катались на водных мотоциклах по Средиземному морю. Третий турист, Смаил Снабе, также франко-марокканец, был арестован береговой охраной Алжира и предстал перед прокурором.



“Мы заблудились, но продолжали плыть, пока не оказались в Алжире”, – цитирует марокканский сайт Al Omk слова Мохамеда Кисси, брата погибшего туриста. “Мы поняли, что находимся в Алжире, когда к нам подошла черная алжирская лодка, и те, кто был на борту, обстреляли нас”.



Двоюродный брат Кисси, актер Абделькарим Кисси, призвал власти Марокко передать дело в международные суды.



“Они убили Билала Кисси, моего юного двоюродного брата”, – написал он в социальных сетях. “Его единственная вина заключалась в том, что он случайно пересек территориальные воды Алжира”.