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Белый дом опровергает заявление Путина о причастности Украины к теракту в Москве
24.03.2024 07:15 MIGnews.com

Белый дом опровергает заявление Путина о причастности Украины к теракту в Москве

Белый дом опровергает заявления России о причастности Украины к террористической атаке ИГИЛ на концертный зал в Москве, в результате которой погибли более 130 человек.

"ИГИЛ несет исключительную ответственность за эту атаку. Никакого участия Украины в этом не было", - говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

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Президент России Владимир Путин после нападения первоначально утверждал, что нападавшие пытались скрыться в направлении Украины и что Киев подготовил для них "окно" для побега. Украина категорически опровергла эти утверждения.

Уотсон подтверждает, что Соединенные Штаты "поделились с Россией информацией о планируемом теракте в Москве".
 

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