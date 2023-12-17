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Багажные работники грабят чемоданы отдыхающих
17.12.2023 05:30 MIGnews.com

Багажные работники грабят чемоданы отдыхающих

Сотрудники аэропорта Тенерифе похитили из чемоданов пассажиров ценные вещи на сумму около двух миллионов евро. Полиция арестовала 14 человек и ведет расследование в отношении других.

На испанском острове Тенерифе 14 сотрудников аэропорта были арестованы по подозрению в краже ценностей общей стоимостью почти два миллиона евро из чемоданов путешественников. Согласно полицейским сводкам, они похитили 29 роскошных часов, 22 смартфона и 120 ювелирных изделий.

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Следователи предполагают, что подозреваемые впоследствии перепродали украденные ценности. В связи с этим расследуется деятельность еще 20 сотрудников аэропорта и 27 ювелирных магазинов на острове.

"Члены этой преступной группы были прекрасно организованы, - заявили представители Гражданской гвардии. Каждый член отвечал за одну из частей совершения преступления: выбор рейса, сокрытие украденных товаров, их вывоз из аэропорта, продажа товаров в ювелирных магазинах или через Интернет".

По данным следствия, воры совершали кражи после того, как багаж уже был погружен в грузовой отсек самолета. Таким образом, они оказывались вне поля зрения других сотрудников аэропорта и пассажиров. Затем воры, предположительно, прятали награбленное в карманах, вшитых в рабочую одежду, или в шкафчиках в аэропорту.
 

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