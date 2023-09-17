



Азербайджан наращивает силы на границе с Арменией – The Telegraph

Фото и видео из открытых источников подтверждают опасения Армении о том, что Вооруженные силы Азербайджана стягивают военную технику к армянской границе – это может указывать на подготовку к военной операции, сообщила британская газета The Telegraph, ссылаясь на свидетельства, полученные от Центра информационной устойчивости (CIR) – неправительственной организации, которая анализирует нарушения прав человека и конфликты на основе открытых источников.



CIR отмечает усиление активности на азербайджанских военных базах, увеличение количества полетов между Азербайджаном и военным аэродромом в союзном Израиле, а также противодействие военным маневрам Ирана, союзника Армении.



"Вполне возможно, что это рутинные перемещения, но анализ других доступных данных из открытых источников может дополнительно свидетельствовать о наращивании военного потенциала", – сказал The Telegraph исследователь CIR Кайл Глен.



Среди прочего, в организации указывают на маркировку военной техники – преимущественно тяжеловозов и БТРов – символами в виде перевернутой буквы "А" и стилизованной буквы "F".



Российские военные, как известно, также использовали символы – буквы "V" и "Z" – в качестве идентификаторов боевых групп перед началом полномасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года.



Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией касается территории Нагорного Карабаха, который признан международным сообществом территорией Азербайджана, хотя после распада СССР армянское большинство жителей Карабаха провозгласило его независимым государством.