



Азербайджан и Армения обвинили друг друга в новых обстрелах

Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в обстрелах, в ходе которых ранения получили как минимум четыре военных.



По данным оборонного ведомства Азербайджана, ВС Армении вечером, 10 мая, открыли огонь из разных видов вооружений по позициям в Зодском направлении Басаркечярского района. В минобороны считают это "умышленной провокацией".



Уточняется, что в результате обстрела один военный получил тяжелые травмы головы. Его госпитализировали.



В свою очередь, оборонное ведомство Армении обвинило ВС Азербайджана в ведении артиллерийского и минометного огня утром, 11 мая, по позициям в Сотском направлении. Сообщается о трех раненых военных.

