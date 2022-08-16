



Автобусная авария в Иерусалиме: "Эгед" не связался с семьями жертв

Прошло пять дней после автобусной аварии в Иерусалиме, когда автобус въехал в толпу людей, а "Эгед" все еще не связался с семьями погибших.



Об этом заявил журналист Арье Эрлих, сообщает "Аруц Шева".



"Спустя пять дней после того, как автобус "Эгед" наехал на Шошану Глуштейн и двух ее дочерей, Хая-Сару и Хану, и отрезал ноги 22-летней женщине, семьи говорят, что "Эгед" не связывался с ними. Компания не вышла на связь, ни выразить раскаяние, ни предложить помощь. Жизни были унесены, и апатия, которую демонстрирует компания, ответственная за эту трагедию, ужасна. "Эгед", это позор", - заявил журналист.



В компании ответили на заявление журналиста.



"Эгед" знает о трудностях, боли и страданиях семей, которые потеряли своих близких в аварии. Из соображений их горя, боли и чувствительности, а также исходя из нашего накопленного опыта, "Эгед" избегает контактов с семьями, переживающими утрату, в трудные времена. Страховая компания "Эгед" заботится о семьях пострадавших в аварии", - говорится в сообщении.