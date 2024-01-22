Атаки хуситов: погибли двое "морских котиков" США
Двое морских котиков США, пропавших без вести в Аденском заливе в начале этого месяца, теперь считаются "мертвыми".
Об этом сообщает Центральное командование США.
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Американские морпехи пропали без вести того, как высаживались на иранское судно в ходе операции 11 января у побережья Сомали.
"Мы оплакиваем потерю двух наших военнослужащих специального назначения ВМФ",- сказано в сообщении.
Напомним, что США нанесли ряд ударов по объектам хуситов в ответ на атаки хуситов на торговые суда в Красном море.