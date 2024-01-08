



Атака 8 января: РФ запустила по Украине крылатые ракеты, "Кинжалы" и баллистику

Новая неделя в Украине началась с массированного ракетного обстрела со стороны РФ. С раннего утра 8 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Вся карта за минуты стала "красной". РФ атаковала Украину со стратегической авиации, выпустив десятки крылатых ракет, "Кинжалы" и баллистику.



Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты, уже известно об одной раненой. Началась тревога около 06:00, а в 08:25 объявили отбой ракетной опасности по всем областям.



Все подробности ракетной атаки РФ по Украине 8 января



Обстрел Запорожья: "прилеты" по жилым районам, есть раненые



8 января российские оккупанты обстреляли Запорожье. В городе прогремели 5 взрывов, есть "прилеты" по жилым районам, уже известно о раненых.



Эту информацию подтвердил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в своем Telegram-канале.



По его данным, в 07:00 Запорожье проснулось от ракетного удара, нанесенного войсками РФ.



"В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало всего 5 взрывов, – написал Малашко. – В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших – мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться".



Пока известно о попадании ракет в жилые районы – на открытые территории и рядом с домами. На местах работают оперативные и спасательные службы.

Кривой Рог

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о массированной ракетной атаке на город.

"Массированная ракетная атака на Кривой Рог. Не игнорируем воздушную тревогу. Соблюдаем информационную гигиену", - написал он в сети.

По поводу последствий ракетной атаки он пока не проинформировал. Других обстрелов в Криворожском районе не было.



Днепр

Ряд взрывов прогремел в Днепре. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе аэробалистических ракет "Кинжал".



Хмельницкий

В Хмельницком слышали взрывы. Впоследствии в местной ОВА проинформировали о работе противовоздушной обороны в области.



Харьков и область

Как написал мэр Харькова Игорь Терехов, утро в городе началось со взрывов.



"В это утро враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и на данный момент одна пострадавшая женщина. Пожар уже гасят наши спасатели, с раненой работают медики", - написал мэр Терехов.

В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупанты нанесли минимум четыре удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается.



Кроме того, в Харьковской области россияне попали в частный дом в г. Змиев.

"Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте", - добавил Синегубов.



