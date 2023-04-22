



Армия Судана объявила о подавлении попытки переворота

Вооруженные силы Судана объявили о подавлении попытки переворота в стране.



"Мы подавили мятеж и избавили Судан от крупнейшего оппортунистического проекта в истории страны. Отчаянные попытки мятежников направить еще больше разгромленных сил в Хартум продолжаются, и вооруженные силы с необходимой решительностью расправляются с ними", - сказано в заявлении.



По данным армии, Силы быстрого реагирования наносят артиллерийские удары.



"Трудно назвать определенный срок завершения боевых действий. Мы стремимся ликвидировать мятеж как можно быстрее, чтобы прекратить страдания нашего народа", - добавили в армии.

