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Армия Судана объявила о подавлении попытки переворота
22.04.2023 19:15 Алина Груднева

Армия Судана объявила о подавлении попытки переворота

Вооруженные силы Судана объявили о подавлении попытки переворота в стране.

"Мы подавили мятеж и избавили Судан от крупнейшего оппортунистического проекта в истории страны. Отчаянные попытки мятежников направить еще больше разгромленных сил в Хартум продолжаются, и вооруженные силы с необходимой решительностью расправляются с ними", - сказано в заявлении.

По данным армии, Силы быстрого реагирования наносят артиллерийские удары.

"Трудно назвать определенный срок завершения боевых действий. Мы стремимся ликвидировать мятеж как можно быстрее, чтобы прекратить страдания нашего народа", - добавили в армии.
 

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