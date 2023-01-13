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Арестованы подозреваемые в вооруженном ограблении владельца "Бейтар Иерусалим"
13.01.2023 13:08 Евгения Маркова

Арестованы подозреваемые в вооруженном ограблении владельца "Бейтар Иерусалим"

В пятницу полиция арестовала трех человек, подозреваемых в попытке вооруженного ограбления владельца футбольного клуба "Бейтар Иерусалим" в его доме в Тель-Авиве.

Подозреваемые были задержаны патрульной группой, прибывшей к дому Барака Абрамова, говорится в сообщении полиции.

Полиция сообщила, что в пятницу утром они должны были присутствовать на слушании в магистратском суде Тель-Авива по вопросу о продлении срока их содержания под стражей.

Согласно предварительному расследованию, подозреваемые устроили засаду на владельца клуба Абрамова возле его дома, затолкали его внутрь, а затем попытались ограбить, угрожая оружием.

Абрамов поблагодарил правоохранителей за их бдительность и быструю реакцию. 

"Я в полном порядке, вернулся в строй и благодарю всех, кто интересуется моим здоровьем", - сообщил он.

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