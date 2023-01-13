



Арестованы подозреваемые в вооруженном ограблении владельца "Бейтар Иерусалим"

В пятницу полиция арестовала трех человек, подозреваемых в попытке вооруженного ограбления владельца футбольного клуба "Бейтар Иерусалим" в его доме в Тель-Авиве.



Подозреваемые были задержаны патрульной группой, прибывшей к дому Барака Абрамова, говорится в сообщении полиции.



Полиция сообщила, что в пятницу утром они должны были присутствовать на слушании в магистратском суде Тель-Авива по вопросу о продлении срока их содержания под стражей.



Согласно предварительному расследованию, подозреваемые устроили засаду на владельца клуба Абрамова возле его дома, затолкали его внутрь, а затем попытались ограбить, угрожая оружием.



Абрамов поблагодарил правоохранителей за их бдительность и быструю реакцию.



"Я в полном порядке, вернулся в строй и благодарю всех, кто интересуется моим здоровьем", - сообщил он.