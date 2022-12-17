



Арест адвоката, пытавшейся пронести "в организме" телефоны в Матросскую Тишину

В Москве заключили под стражу адвоката Марину Джантемирову, которая пыталась пронести в своем теле телефоны и таблетки в СИЗО. Преображенский райсуд столицы 17 декабря арестовал фигурантку на два месяца.



В следственном изоляторе женщина пробудет до 16 февраля следующего года. Ей вменяется покушение на незаконный сбыт крупной партии сильнодействующих веществ. Санкция части 3 статьи 234 УК РФ предусматривает до восьми лет колонии.



В Telegram-канале объединенных московских судов отметили, что Джантемирова является членом Адвокатской палаты Карачаево-Черкессии.

Напомним, 39-летнюю злоумышленницу задержали 14 декабря в одной из столичных тюрем. Женщина пыталась "подогреть" заключенных двумя мобильными телефонами, колодой карт, зарядным устройством и медпрепаратами. Указанные предметы она спрятала в своем организме.