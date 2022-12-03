



Арабы терроризируют посетителей молла в Кфар-Сабе

Жители Кфар-Сабы жалуются на рост насилия в торговом комплексе G на востоке города.



Эрик Фрейман, житель города, недавно направил письмо по этому вопросу мэру Кфар-Сабы Рафи Саару и руководству торгового центра, в котором предупредил об увеличении случаев насилия, особенно в вечерние часы.



"В торговый центр приходят группы молодых людей и подростков. Они хулиганят, пристают, угрожают, стучат по полкам, пугают и терроризируют", - пишет Фрейман.



Он добавляет: "Охрана торгового центра слаба, реагирует очень поздно. Мало-помалу проблема набирает обороты, а случаи насилия только увеличиваются. Мы дошли до того, что я вызвался пойти в торговый центр, чтобы обезопасить свою дочь, которая там работает и не может закончить свою смену без проблем. Это стыд и позор, банкротство, и мы на грани потери контроля и потери индивидуальной безопасности в главном торговом центре Кфар-Сабы, как мы видим это на юге и севере".



Фрейман далее сказал: "Я не удивлюсь, если феномен “протекшен” уже распространился и на Кфар-Сабу. Наверное, и сейчас найдутся те, кто скажет: "Не пугайте общественность", но я не намерен молчать. Если потребуется, мы будем действовать всеми имеющимися в нашем распоряжении демократическими средствами. Я призываю всех сотрудников службы безопасности муниципалитета и всех других должностных лиц, а также полицию обратить внимание на мой призыв, очнуться и позаботиться о самих себе, пока ситуация не ухудшилась".



Позднее Фрейман рассказал , что он был приятно удивлен быстрой реакцией руководства торгового центра и мэра. "Руководство торгового центра связалось со мной через час после получения письма и сказало, что серьезно относится к этому вопросу. Мэр также позвонил мне. Я не знаю много мест, где мэр сразу позвонил бы гражданину после его просьбы. Это, безусловно, заслуживающий внимания ответ, который показывает, что все стороны знают о проблеме и стремятся решить ее наилучшим образом".