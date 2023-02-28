



Американец случайно купил два одинаковых лотерейных билета и сорвал два джекпота

Житель Мичигана, который случайно купил два одинаковых билета на один и тот же лотерейный розыгрыш Fantasy 5, в итоге выиграл два джекпота, общий приз составил 240 338 долларов.



67-летний американец из округа Окленд заявил представителям MichiganLottery, что купил оба билета на розыгрыш 6 февраля на сайте лотереи в разные дни.



“Каждую неделю я покупаю билет на мультирозыгрыш Fantasy 5 с тем же набором номеров, в который играю уже четыре года”, – сказал игрок. “Я уезжал из города, поэтому я купил билет на несколько розыгрышей, чтобы принять участие в лотерее, пока меня не было”.



Оба билета мужчины с номерами 04-10-12-20-30 выиграли в розыгрыше джекпот в размере 120 169 долларов.



“Я вошел в свою лотерейную учетную запись после розыгрыша, чтобы проверить свои билеты, и я не мог поверить, когда увидел ожидаемый приз в размере 240 338 долларов. Я не мог не смеяться”, – сказал счастливчик.



Победитель поделился планами на призовые деньги, сообщив, что часть пойдет на образование его сына, а остальное он намерен сохранить.