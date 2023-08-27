



Американца обвинили в вождении игрушечного джипа в нетрезвом виде

51-летний Джон Макки был арестован и отправлен в тюрьму после того, как его обвинили в вождении под воздействием метамфетамина и марихуаны детской игрушечной машинки.



Сотрудник полиции штата Индиана 23 августа патрулировал улицу в городе Винсеннес, и около 21:00 заметил “на дороге мужчину, управляющего джипом Power Wheels”.



Полиция штата Индиана сообщила, что Макки “не прошел полевые тесты на трезвость”. Его доставили в больницу, где было установлено, что он находился “под воздействием метамфетамина и марихуаны”.



В результате он был “арестован и доставлен в тюрьму округа Нокс”. Макки предъявлено обвинение в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.