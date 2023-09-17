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Аэропорт в Великобритании закрыт из-за внезапного наводнения
17.09.2023 23:22 Евгения Маркова

Аэропорт в Великобритании закрыт из-за внезапного наводнения

Британский аэропорт Эксетера закрыли из-за ливня. Пять рейсов, которые должны были вылететь в воскресенье после обеда, отменены, сообщает BBC.


"После сильного ливня сегодня во второй половине дня аэропорт Эксетера был вынужден закрыться из-за затопления терминала. Мы работаем над тем, чтобы возобновить нормальную работу как можно скорее", – говорится в заявлении аэропорта.

Отмечается, что сильные ливни повлекли за собой масштабные проблемы по всему графству Девон.

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