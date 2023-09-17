Аэропорт в Великобритании закрыт из-за внезапного наводнения
Британский аэропорт Эксетера закрыли из-за ливня. Пять рейсов, которые должны были вылететь в воскресенье после обеда, отменены, сообщает BBC.
"После сильного ливня сегодня во второй половине дня аэропорт Эксетера был вынужден закрыться из-за затопления терминала. Мы работаем над тем, чтобы возобновить нормальную работу как можно скорее", – говорится в заявлении аэропорта.
Отмечается, что сильные ливни повлекли за собой масштабные проблемы по всему графству Девон.