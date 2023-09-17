



Аэропорт в Великобритании закрыт из-за внезапного наводнения

Британский аэропорт Эксетера закрыли из-за ливня. Пять рейсов, которые должны были вылететь в воскресенье после обеда, отменены, сообщает BBC.

Chaotic scenes at Exeter Airport pic.twitter.com/7rT2jOeiqI — Justin Sharp (@JustinS04138161) September 17, 2023

Exeter Airport forced to close due to flooding as an amber weather warning for thunderstorms has been issued for part of the South West.



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"После сильного ливня сегодня во второй половине дня аэропорт Эксетера был вынужден закрыться из-за затопления терминала. Мы работаем над тем, чтобы возобновить нормальную работу как можно скорее", – говорится в заявлении аэропорта.Отмечается, что сильные ливни повлекли за собой масштабные проблемы по всему графству Девон.