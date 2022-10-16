



40-летнего жителя Иерусалима задержали по подозрению в поджоге сукки



Вчера вечером полицейские участка Лев ха-Бира в районе Иерусалима задержали подозреваемого жителя города в возрасте 40 лет по подозрению в поджоге сукки, принадлежащей молодежному объединению в центре города. Рано утром в субботу по данному делу поступило заявление в полицию, согласно которому волонтеры ассоциации дали подозреваемому еду, но попросили покинуть помещение.



Спустя несколько часов в сукке начался пожар, который удалось оперативно потушить, тем самым предотвратив катастрофу из-за близости к газовым баллонам. В ходе розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подозреваемый был найден, задержан и доставлен в отделение полиции в центре города для допроса.



В конце Шаббата после допроса подозреваемого доставили в суд, который удовлетворил просьбу полиции и продлил срок его содержания под стражей еще на четыре дня. Тем временем в полиции сообщают, что расследование дела продолжается с целью привлечения его к ответственности.

