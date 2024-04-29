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4 подростка планировали купить оружие и напасть на евреев в Сиднее
29.04.2024 10:16 MIGnews.com

4 подростка планировали купить оружие и напасть на евреев в Сиднее

Четыре подростка планировали купить оружие и напасть на евреев через несколько дней после того, как было совершено нападение на священника в сиднейской церкви.

Подросткам в возрасте от 14 до 17 лет в сиднейском суде были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, включая заговор с целью совершения или планирования террористического акта.

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Полиция утверждает, что все они "придерживались религиозно мотивированной экстремистской идеологии с применением насилия" и были частью сети, в которую входил 16-летний подросток, обвиняемый в нанесении ножевых ранений ассирийскому православному епископу Мар Мари Эммануэлю 15 апреля во время онлайн-трансляции церковной службы.

Согласно полицейской справке, представленной в Сиднейский детский суд, двое из обвиняемых на прошлой неделе обсуждали покупку оружия 19 апреля.

Владение оружием в Австралии строго ограничено жесткими национальными законами, но в Сиднее существует черный рынок огнестрельного оружия.
 

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