



4 подростка планировали купить оружие и напасть на евреев в Сиднее

Четыре подростка планировали купить оружие и напасть на евреев через несколько дней после того, как было совершено нападение на священника в сиднейской церкви.



Подросткам в возрасте от 14 до 17 лет в сиднейском суде были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, включая заговор с целью совершения или планирования террористического акта.



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Полиция утверждает, что все они "придерживались религиозно мотивированной экстремистской идеологии с применением насилия" и были частью сети, в которую входил 16-летний подросток, обвиняемый в нанесении ножевых ранений ассирийскому православному епископу Мар Мари Эммануэлю 15 апреля во время онлайн-трансляции церковной службы.



Согласно полицейской справке, представленной в Сиднейский детский суд, двое из обвиняемых на прошлой неделе обсуждали покупку оружия 19 апреля.



Владение оружием в Австралии строго ограничено жесткими национальными законами, но в Сиднее существует черный рынок огнестрельного оружия.

