



150 израильских солдат находятся в Турции для спасательных работ

Делегация вооруженных сил Израиля, состоящая из 150 военнослужащих, прибыла в Турцию в понедельник, чтобы помочь в спасательных работах после сильного землетрясения. В результате бедствия тысячи людей погибли, получили ранения и оказались под завалами.



Операция под названием "Оливковые ветви" является 30-й поисково-спасательной операцией военных за последние 41 год, и ее возглавляет полковник Голан Вах, который сказал, что для него "большая честь помочь нашим друзьям в Турции". Солдаты отправлены в Адану на юге страны.



" Мы также готовы к гуманитарной помощи, но турецкое правительство на данном этапе запросило поисково-спасательные команды. Мы понимаем, что могут произойти и другие землетрясения ", — отметил полковник Голан Вах. По его словам, это худшая ситуация со времен землетрясения на Гаити в 2021 году, в результате которого погибли 2250 человек



Кроме того, в Турцию вылетела группа добровольцев из израильской гуманитарной организации ZAKA с целью помочь найти пропавших без вести и оказать помощь пострадавшим.



Отметим, что израильская военная миссия уже помогала Турции в 1999 году, когда катастрофическое землетрясение силой 7,6 балла привело к гибели более 17 000 человек. Страна находится на вершине основных линий разломов и часто сотрясается от землетрясений.