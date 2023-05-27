



"Русская любовница" Билла Гейтса связана с кремлевской шпионкой Чапман

Предполагаемая любовница Билла Гейтса была знакома с печально известной кремлевской шпионки Анны Чапман, что вызвало новые вопросы по поводу связей основателя Microsoft с Джеффри Эпштейном. Об этом пишет New York Post.



На прошлой неделе стало известно, что осужденный за педофилию Эпштейн угрожал разоблачить Гейтса в связи с предполагаемым романом, который у него был с россиянкой Милой Антоновой, играющей в бридж, почти на 30 лет моложе миллиардера. Эпштейн, который покончил с собой в тюрьме в 2019 году, ожидая суда по новым обвинениям в сексуальном насилии, был финансовым покровителем Антоновой.



Теперь выяснилось, что Антонова также была знакома с Анной Чапмен, гламурной российской шпионкой, которая была разоблачена как спящий агент и депортирована из США в 2010 году.



В издание попала фотография Чапмена и Антоновой, делающих селфи на дороге в Нью-Йорке, до того, как кремлевская шпионка была арестована. Это подняло новые вопросы о характере отношений Эпштейна и Гейтса и о том, знал ли кто-либо из них о связях Антоновой с российской шпионской сетью.

Гейтс признал, что Эпштейн пытался его шантажировать из-за прошлых отношений. Доказательств каких-либо правонарушений со стороны Антоновой нет.