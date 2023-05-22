



СМИ: Джеффри Эпштейн шантажировал Билла Гейтса из-за внебрачной связи

Согласно данным The Guardian, осужденный за секс-торговлю Джеффри Эпштейн угрожал Биллу Гейтсу и пытался шантажировать мультимиллиардера из-за его внебрачной связи с российской спортсменкой Милой Антоновой. Источники, знакомые с этим вопросом, сказали, что после того, как Эпштейн узнал о романе соучредителя Microsoft с россиянкой Милой Антоновой, играющей в бридж, он потребовал от Гейтса возместить его расходы на обучение Антоновой программированию.



Согласно источникам, угроза Эпштейна Гейтсу пришла в 2017 году в виде электронного письма после того, как ему не удалось убедить бизнесмена присоединиться к многомиллиардному благотворительному фонду шантажиста.



Гейтс познакомился с Антоновой примерно в 2010 году, когда ей было около 20, и продолжил играть с ней в бридж. Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, Антонова хотела основать бизнес по онлайн-обучению и пыталась получить средства. Антонова познакомилась с Эпштейном в надежде, что он поможет ей собрать средства для ее инициативы, направленной ​​на “продвижение бриджа путем создания качественных учебных пособий для начинающих и продвинутых игроков”.



Эпштейн, в конечном итоге, не вложился в эту инициативу. Тем не менее год спустя Антонова осталась жить в квартире в Нью-Йорке, которую он ей предоставил.



“Я не общалась ни с ним, ни с кем-либо еще, пока была там”, – заявила она. “Эпштейн заплатил непосредственно школе, и я не знаю, почему он это сделал. На мой вопрос он ответил, что богат и хочет помогать людям, когда может”.



В то время, когда Антонова пыталась развивать свою инициативу, Эпштейн намеревался создать свой благотворительный фонд с JP Morgan, рассчитывая получить от сверхбогатых людей миллионы долларов в качестве вознаграждения. Фонд должен был помочь Эпштейну восстановить свою репутацию после того, как он признал себя виновным в 2008 году в домогательствах и вербовке несовершеннолетних для проституции.



Документы, просмотренные изданием, показали, что фонд Эпштейна зависел от получения поддержки от Гейтса. В электронных письмах, отправленных руководителям JP Morgan, Эпштейн пытался изобразить из себя близкого советника Гейтса. Представитель Гейтса “заявил, что Эпштейн никогда не работал на Гейтса, и исказил их связи в общении с JP Morgan и другими”.



В 2017 году Эпштейн написал Гейтсу об Антоновой после того, как внебрачная связь Гейтса с ней закончилась. В письме Эпштейн попросил Гейтса возместить ему расходы на обучение Антоновой в школе программирования.



“Смысл сообщения заключался в том, что Эпштейн знал об этом романе и мог разоблачить его”, – сообщает издание, добавив, что согласно словам представителя Гейтса, основатель Microsoft не имел никаких финансовых отношений с Эпштейном.



Два года спустя, в 2019 году, федеральная прокуратура обвинила Эпштейна в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации. Эпштейн отрицал обвинения, и ему было отказано в освобождении под залог. Через несколько месяцев он в заключении он покончил с собой.