Звезды The Royal Ballet выступят с Израильским балетом

Звезды Королевского балета Великобритании The Royal Ballet Вадим Мунтагиров и Марианела Нуньес вновь выступят с Израильским балетом, на сей раз в постановке «Дон Кихот» Людвига Минкуса. Всего два представления состоятся в октябре в Оперном Театре Тель-Авива.



Далеко не каждый театр может похвастаться «Дон Кихотом» в своей афише. Обилие живописных декораций и ярких костюмов, создает на сцене неповторимый национальный колорит, атмосферу и настроение знойного испанского юга. «Дон Кихот» с одной стороны виртуозен, с другой – даёт танцовщикам свободу в оттенках передачи настроения главных героев Базиля и Китри. Израильский балет не только решился на постановку «Дон Кихота», но и пригласил для исполнения главных партий Базиля и Китри одних из лучших мировых солистов - блестящих современных танцоров, звезд сцены The Royal Ballet Вадима Мунтагирова и Марианелу Нуньес.



«Казалось, это носится сама радость и скачет самого веселье», – так описывал испанские народные танцы автор романа «Дон Кихот» Мигель де Сервантес. Композитор Людвиг Минкус, хореограф Мариус Петипа и его последователи сумели воплотить на сцене саму жизнерадостность, присущую испанским танцам. Этот балет неизменно вызывает у зрителей ощущение счастья, палитра его эмоций неисчерпаема, как и его темперамент, особая энергия. Это самый «балетный балет» – в нем музыка полностью подчинена танцу. Красные плащи тореадоров, переборы гитары, стук кастаньет, распахнутые веера – все это иллюстрирует очарование «балетной Испании».



«Дон Кихот» – один из самых ярких спектаклей в репертуарах театров мира, снискавший славу на протяжении уже полутора столетий. Этот балет любят все: не только зрители, но и артисты балета. Балет «Дон Кихот» своим появлением обязан двум талантам: хореографу Мариусу Петипа, создавшему хореографическую партитуру балета и вложившему в нее удивительные качества испанских танцев, их темпераментность и зажигательность. И композитору Людвигу Минкусу, знатоку специфики балетной музыки. В этом балетном спектакле фигурируют главы романа Сервантеса, посвященные развитию отношений между Камачо и Китерии – в балетной интерпретации у героев имена Базиль и Китри. То есть балет основан на одной из сюжетных линий романа Сервантеса, фактически, этот балет - краткое содержание лишь одной части книги «Дон Кихот». Дон Кихот, начитавшийся рыцарских романов, видит в Китри образ воображаемой дамы сердца Дульсинеи. Интрига закручивается, когда Лоренцо хочет выдать Китри замуж за богатого дворянина Гамаша. Но Китри влюблена в бедного Базиля…

Впрочем, сюжет известен всем.







В 1869 году Мариус Петипа предложил Людвигу Минкусу, бывшему в то время профессором Московской консерватории по классу скрипки, написать музыку к балету «Дон Кихот». Либретто разработал сам Петипа, придерживавшийся строгой схемы чередования пантомимы и танцев – классических и характерных. «Дон Кихот» стал первой совместной работой Минкуса и Петипа, началом многолетнего сотрудничества.

Петипа задумал балет на сюжет, который не раз был воплощен на балетной сцене. Еще с 18-го века во многих театрах Европы шли спектакли под названием «Дон Кихот» на музыку различных композиторов.



«Дон Кихот» - одно из лучших творений Петипа. Много странствовавший по городам Испании, проникшийся духом и традициями танцевального фольклора этой страны, он сумел воплотить на сцене все его разнообразие, яркость и праздничность. В 1900-м году новую хореографическую редакцию балета осуществил молодой, только что окончивший Петербургское театральное училище, Александр Горский. Некоторые исследователи считают, что в сохранившемся варианте Горского – 70 процентов принадлежит Петипа.



Балет «Дон Кихот» заметно выделяется на фоне других спектаклей, в нем нет острых драматических коллизий с их интригами и коварством. Прелесть этого спектакля в его яркой эмоциональности, подчиненной единой стихии танца, в виртуозных испанских и цыганских номерах: сегидилья, шика, морена, зингара, в корриде и комических номерах. Все действие подчинено единому порыву, в котором главные персонажи вместе со зрителями оказываются на залитой яркими лучами площади Барселоны.



Вадим Мунтагиров – идеальный танцовщик, эффектный и выразительный, легкий и точный. Сложно оторвать глаза от сцены, когда он буквально летает над ней. Мунтагиров понимает природу танца и владеет ее секретами.

Базиль – любимая партия многих танцоров мира. Очень выигрышная для того, чтобы во всем блеске показать дарование танцовщика, что и удается в полной мере Вадиму Мунтагирову. Балетные критики называют его – «мечтой балетмейстера», на него идут в театр как на приглашенную звезду, его ждут во многих театрах мира.







Вадим Мунтагиров присоединился к Королевскому балету в 2014 году и с тех пор является этуалем труппы .Среди его главных ролей в известных классических произведениях: «Дон Кихот», «Жизель», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Онегин» и т.д. Выступал в качестве приглашенного солиста в ведущих мировых труппах: Балет Парижской оперы, Мариинский и Американский театры балета, в партии – Солора («Баядерка»), Арманда («Маргарита и Арманд»), а также в Национальном балете Японии, Баварском государственном балете, Михайловском и Кейптаун-Сити балете.

Среди его последних наград: 2018 год – Лучший танцор на церемонии Critics’ Circle National Dance Awards. 2021 год – Премия выдающегося танцора Dance Europe.



Марианела Нуньес – прима-балерина Лондонского Королевского балета. Ее Китри – нежна, но в ней есть сила, огонь и свежесть.

Нуньес исполняет главные партии в знаменитых классических балетах: «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Жизель» и т.д.







Участвовала в постановках величайших хореографов мира, таких как: Фредерик Аштон, Джордж Баланчин, Джон Кранко, Уильям Форсайт, Иржи Килиан, Кеннет Макмиллан, Уэйн МакГрегор, Эшли Пейдж, Джером Роббинс, Лиам Скарлетт, Глен Тетли, Уилл Такетт, Энтони Тюдор и Кристофер Уилдон.

Выступала в качестве приглашенной солистки в ведущих мировых коллективах: Балет Венской государственной оперы, Американский театр балета, Ла Скала, Милан, балет театра Колон, Аргентинский балет de La Plata и Австралийский балет, а также в гала-концертах по всему миру.



Марианела Нуньес была награждена престижными наградами как лучшая танцовщица в 2005, 2012, 2018 годах Национальной танцевальной премии Critics’ Circle.



«Обладательница качества из другого мира, высочайшее качество, какое только можно вообразить. Когда она танцует, кажется, что время останавливается», – Грэм Уоттс, портал Вachtrack.



Людвиг Минкус. «Дон Кихот»

При участии звезд The Royal Ballet из Лондона Марианелы Нуньес, Вадима Мунтагирова и Израильского балета

Адаптация – Юлия Левин по хореографии Мариуса Петипа и Александра Горского

Сценография – Батья Сегаль, Михаэль Пик

Художница по костюмам – Маргарита Александрова

Художник по свету – Ури Форг

Продолжительность представления – 2 часа



Представления состоятся:

Тель-Авив, Оперный театр

26 октября 2023, четверг, 20:00

27 октября 2023, пятница, 20:00



