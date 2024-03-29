



Заявлений на поступление в Гарвард стало меньше из-за антисемитизма



На фоне резкого роста уровня антисемитизма в Гарварде резко сократилось количество заявлений на поступление.



Об этом сообщает американская газета New York Post.



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Уточняется, что количество заявлений на поступление в престижный университет сократилось на пять процентов. На бакалавриат подано 54 008 заявлений. Из них отобрано 1 937 кандидатов.



Это произошло на фоне скандалов из-за высказываний в вузе против Израиля на фоне продолжающейся операции ЦАХАЛа в Газе.



По данным газеты, еще одним фактором может быть решение относительно того, что среди абитуриентов больше не стоит отдавать приоритет из-за их социально-экономических характеристик.



