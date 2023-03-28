



Он запрещенный артист: В городах России отменяют концерты Валерия Меладзе

В Новосибирске, Барнауле и Кемерове отменили концерты певца Валерия Меладзе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей концертных организаций.

“Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши”, – сказали организаторы концерта в Барнауле.