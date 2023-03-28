Он запрещенный артист: В городах России отменяют концерты Валерия Меладзе
В Новосибирске, Барнауле и Кемерове отменили концерты певца Валерия Меладзе, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей концертных организаций.
“Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши”, – сказали организаторы концерта в Барнауле.
Там 29 апреля на “Титов-Арене”, согласно размещенной ранее информации, должно было состояться мероприятие.
В Кемерово концерт Меладзе должен был состояться 27 апреля, однако в спортивно-развлекательном комплексе “Арена” сообщили, что концерт не запланирован “ни на какие ближайшие даты”.
Как заявили РИА Новости, в ООО “Городские зрелищные кассы Новосибирск” концерты Меладзе 26 и 30 апреля отменены.
Ранее выступления певца отменили в Иркутске, Красноярске, Москве и Ростове-на-Дону. Сейчас на сайте Меладзе указаны только его концерты за пределами России – в Кыргызстане и Германии.
Меладзе стал одним из первых российских деятелей культуры, выступивших с призывом остановить войну в Украине. 24 февраля он записал видео, в котором заявил: “Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам”.
В январе член Совета федерации Елена Афанасьева предложила лишить Меладзе гражданства России. Так она прокомментировала видео, на котором певец говорит “Героям слава”, отвечая на слова “Слава Украине”.
Другие российские чиновники затем стали требовать лишить Меладзе званий и объявить его “иноагентом”. Певец отреагировал на это, заявив, что с начала российского вторжения в Украину он, “как и многие другие люди, живет с ощущением тяжести и горя”.