



Впервые в Израиле! Мультимедийная выставка "Claude Monet"

1 декабря в павильоне «The Cube» возле спортивного комплекса «Ямит» в Холоне открылась покорившая мир международная мультимедийная выставка «Claude Monet». Выставка, которая будет представлена в Израиле, является официальной международной выставкой. Ее увидели более 5 миллионов посетителей по всему миру!



На экспозиции «Claude Monet» можно увидеть более 300 мультимедийных изображений и репродукций всемирно известного французского художника Клода Моне, одного из основоположников и лидеров направления импрессионизма в искусстве.





Помимо великолепных репродукций и мультимедийных изображений известного художника, часть выставки будет посвящена истории жизни Моне, которая начинается с его дома, проходит через парижское ателье Шарля Глейра, где он продолжил свое обучение и встретил друзей и единомышленников – молодых художников Ренуара, Сислея и Базиля, далее по ключевым моментам его жизни, переплетающихся с интригующими историями, стоящими за историей создания самих картин.



Искусство Моне в сочетании с музыкой, цитатами, игрой света и тени создает особое, поражающее воображение пространство и позволяет получить незабываемые мультисенсорные впечатления. Экспозиция включает и комплекс виртуальной реальности, погружающий посетителя в пасторальный мир знаменитого художника.



Выставка будет располагаться на площади 1000 квадратных метров, а ее доставка и организация в Израиле обошлась в 5 миллионов шекелей.

Организаторами выставки Клод Моне в Израиле выступили компании «Адран» и «Форум афакот», которые уже проводили в нашей стране такие успешные мультимедийные экспозиции, как «Фрида Кало» и «Ван Гог», а также выставку «Сальвадор Дали» и другие.







Один из залов выставки полностью посвящен знаменитой картине Моне «Японский мостик» (Пруд с кувшинками) и полностью имитирует внутреннее пространство картины, позволяя посетителям почувствовать себя частью ее сюжета и прогуляться по настоящему мосту над озером с кувшинками и лилиями.

Благодаря новейшим техническим средствам пространство выставки преобразуется: картины «выходят за пределы» своих рамок с помощью захватывающей дух проекции на 360 градусов и изображаются на стенах по всему периметру залов, создавая новую перспективу обозрения.



SKETCH & POST – залы для фотосессий и интерактивный комплекс, где посетители смогут более глубоко и подробно познакомиться с картинами художника и получить возможность вдохнуть в них жизнь по-своему, а затем поместить картину на большую стену.



Оскар Клод Моне (1840-1926) — французский живописец, один из основателей и лидеров направления импрессионизма в искусстве, которого он придерживался на протяжении всего творческого пути. Живописная манера Моне в этом направлении считается классической: для нее характерны раздельные мазки чистого цвета, создающие богатство света при изображении воздушной среды. Именно маэстрия живописи – вибрация подвижных раздельных мазков – становится важнейшей темой творчества Моне. Предметы на его полотнах теряют плотность, распадаясь на бесконечное число цветных рефлексов, создающих единую свето-воздушную среду.







Моне в основном писал сельские и городские пейзажи, пытаясь запечатлеть на холсте свежесть сиюминутного зрительного впечатления от происходящего.

Клод Моне родился в 1840 году в Париже, но в возрасте 5 лет его семья переезжает в Гавр.



Будучи весьма непоседливым по натуре, в школьные годы Клод скучает на уроках и больше предпочитает проводить время на природе, чем за учебниками, поэтому особых успехов в учебе у него не наблюдается. Однако, его привлекает живопись. Способность к рисованию у Клода начала проявляться с раннего возраста. Его коньком стала карикатура, которая поначалу была лишь забавой от нечего делать на уроках – Клод развлекал себя тем, что разрисовывал обложки тетрадей портретами своих учителей, сделанными иногда в весьма непочтительной, карикатурной манере. К 15 годам эта его забава превратилась в реальный источник дохода. Достигший высокого уровня мастерства, Клод становится известным всему Гавру как карикатурист и не стесняется брать за свои портреты довольно много — по двадцать франков. Несмотря на высокую цену, желающих заказать у него карикатурный портрет, было хоть отбавляй, чем юный художник был весьма горд.



Несомненный талант Моне был замечен местным художником-пейзажистом Эженом Буденом, творчество которого, в свою очередь, у Клода вызывало сильнейшую неприязнь. Тем интереснее, что именно Буден впоследствии стал первым учителем Моне. Однажды, пригласив начинающего художника поработать на открытом воздухе, ему удалось открыть глаза юноши на природу и научить любить её.



Семья Клода владела бакалейной лавкой, и в планах родителей было, чтобы Клод стал бакалейщиком и продолжил семейное дело. Но мальчик объявил о своем решении стать художником и поехать учиться в Париж, что и сделал частично на собственные сбережения, частично — с помощью отца и тети.

В 1860 году Моне был призван в армию и попал в Алжир, но из семи положенных лет, на службе он пробыл два года, так как заболел тифом. Избавиться от воинской повинности ему помогла тетя, которая откупила племянника, заплатив 3000 франков. Вернувшись в Гавр, Моне знакомится с Яном Йонгкиндом, которого впоследствии назовет своим вторым учителем.



Обучение в университете на факультете искусств, было не долгим, Моне был крайне разочарован царившим там подходом к живописи. Прервав обучение, он вскоре поступил в студию-ателье живописи, организованную Шарлем Глейром. Именно там он познакомился с молодыми художниками Огюстом Ренуаром, Альфредом Сислеем и Фредериком Базилем, которые были практически его сверстниками, придерживались схожих взглядов на искусство и вскоре составили костяк группы импрессионистов.



Между 1863 и 1865 годами Моне пишет в стиле Курбе и реалистической школы, но его все время преследует идея писать композиции на открытом воздухе. Наиболее известная из работ этого времени, написана им вслед за одноименной работой Эдуара Мане — «Завтрак на траве» (1866). Вариант Клода был в 4 раза больше и был написан в студии по наброскам, сделанным на пленэре. Два морских пейзажа Моне были выставлены и хорошо приняты в Салоне 1865 года.



Известность художнику принёс портрет Камиллы Донсье, написанный им в 1866 году «Камилла, или портрет дамы в зелёном платье» и ставшей через несколько лет его первой женой.



С конца 1880-х годов Моне начинает создавать целые серии картин, посвященных одному и тому же сюжету или локации, стремясь уловить и зафиксировать различные нюансы освещения и всю сложность цветовых сочетаний. В 1883 году художник покупает дом в Живерни, где будут написаны его самые известные циклы – «Стога» и «Кувшинки».



Цикл, посвященный изображению Руанского собора, состоит из более чем 20 произведений. Французская готика с ее прихотливой архитектурой теряет для художника свое самостоятельное значение и становится неким экраном, на котором разыгрывается бесконечная игра света и цвета.



«Водяные лилии» – цикл работ, насчитывающий около 250 картин, в том числе фресок, создавался художником в течение практически 30 лет, а многие полотна были написаны, уже в то время, когда у художника сильно ухудшилось зрение из-за катаракты, диагноз которой был поставлен ему в 1912 году.

Долгие годы Моне не решается на операцию по удалению катаракты из-за риска полной слепоты и неспособности рисовать, но в январе и июле 1923 года ему сделали операцию на обоих глазах и он частично восстановил зрение и вернулся к рисованию.



В этот период большую часть времени он проводил в саду, создавая на своих полотнах таинственный мир воды и растений. Знаменитая серия его последних панно представлена разнообразными прудами с кувшинками и другими водными растениями.



Выставка Клода Моне будет проходить в павильоне «The Cube» возле спорткомплекса «Ямит» в Холоне.



Часы работы:



С воскресенья по четверг и в субботу — с 10:00 до 19:00

Пятница — с 9:00 до 15:00

Бесплатная парковка для посетителей выставки.

Предварительный заказ билетов в кассе «Браво»: http://bit.ly/3Ua2z1I

Фото: Exhibition Hub — Mario Ilcampo

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting