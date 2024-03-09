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В Украине найдены каменные орудия возрастом около 1,4 млн лет
09.03.2024 19:27 Mignews | фото: Roman Garba

В Украине найдены каменные орудия возрастом около 1,4 млн лет

Группа археологов в западной части Украины обнаружила удивительные артефакты – каменные орудия труда, возраст которых оценивается в 1,4 миллиона лет. Эти находки стали самыми старыми артефактами, свидетельствующими о деятельности древних людей в Европе. 

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Исследование подтверждает гипотезу о том, что Homo erectus могли мигрировать в Европу из восточных регионов, возможно, вдоль реки Дунай, пишет Nature.

"До сих пор не было веских доказательств миграции с востока на запад. Теперь мы это имеем", – рассказал соавтор исследования Роман Гарба, археолог из Чешской академии наук в Праге.

Артефакты были обнаружены в деревне Королево на границе с Румынией еще в 1980-х годах, но только сейчас ученые смогли точно датировать их возраст. С использованием метода датировки на основе космогенных нуклидов археологи из Чешской академии наук подтвердили, что эти инструменты были созданы примерно 1,4 миллиона лет назад.



Ранее считалось, что самыми старыми артефактами в Европе являются окаменелости и орудия труда, обнаруженные в Испании и Франции, с возрастом от 1,1 до 1,2 миллиона лет. Однако новые находки под Королево ставят под вопрос исследования и предполагают, что Homo erectus могли быть единственными архаическими людьми вне Африки примерно 1,4 миллиона лет назад. Однако из-за отсутствия окаменелостей в указанном слое в украинском поселении ученые не могут точно утверждать, что авторами находок были Homo erectus.

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