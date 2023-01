В Израиле умер литовский писатель Григорий Канович

20 января в Тель-Авиве умер советский и литовский писатель Григорий Канович.



Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление посольства Израиля в Литве.



"Мы были опечалены известием об уходе из жизни известного еврейского писателя, лауреата Литовской национальной премии, выдающегося деятеля литературы, кино и театра, почетного председателя Еврейской общины Литвы Григория Кановича", - заявили в посольстве.





We were saddened to hear about the passing of Grigorij Kanovich, a prominent Jewish writer, Laureate of the Lithuanian National Prize, a great figure in Literature, cinema & theatre, and the honorary chairman of the LJC.



