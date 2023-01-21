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В Израиле умер литовский писатель Григорий Канович
21.01.2023 19:04 Ольга Белозерова

В Израиле умер литовский писатель Григорий Канович

20 января в Тель-Авиве умер советский и литовский писатель Григорий Канович. 

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление посольства Израиля в Литве.

"Мы были опечалены известием об уходе из жизни известного еврейского писателя, лауреата Литовской национальной премии, выдающегося деятеля литературы, кино и театра, почетного председателя Еврейской общины Литвы Григория Кановича", - заявили в посольстве.


Григорий Канович родился Йонаве (Литва) в семье портного, соблюдавшего еврейские традиции. Он является автором сборников стихов, а также переводчиком художественной прозы с литовского языка и идиша на русский. Кроме этого, Канович писал прозу, большинство его произведений посвящены жизни литовского еврейства.


 

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