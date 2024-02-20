



В Финляндии ответили, откажутся ли от Евровидения из-за Израиля

Финляндия не намерена отказываться от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" из-за участия Израиля, которое пытались бойкотировать некоторые страны из-за войны против ХАМАСа.



Такое заявление сделала общественная телекомпания Финляндии в комментарии изданию Yle.



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"Финляндия будет уважать решение Европейского вещательного союза в отношении телекомпаний, участвующих в конкурсе. Мы понимаем, что существуют различные обоснованные точки зрения по этому вопросу. Мы надеемся, что ситуация на Ближнем Востоке разрешится как можно скорее", - сказано в официальном заявлении.



Ранее финский дуэт Windows95man, который будет представлять страну в этом году, объявил, что надеется на то, что "Израиль не будет участвовать" в конкурсе.



"Мы надеемся, что EBU примет правильные решения", - было сказано тогда в заявлении.