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Украинская группа ONUKA звучала в Kemuri на "игровом Оскаре"
09.12.2023 04:30 Mignews.ua

Украинская группа ONUKA звучала в Kemuri на "игровом Оскаре"

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения "игрового Оскара" – The Game Awards-2023, на которой прозвучала музыка украинской группы ONUKA. 

А стало это возможным благодаря японской студии Unseen – она представила трейлер своей новой игры Kemuri, используя песню "Zenit" группы ONUKA в качестве саундтрека. 

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Напомним, ONUKA – украинская электро-фолк-группа, созданная в 2013 году. Вокалистка группы Наталия Жижченко вместе с Евгением Филатовым являются соавторами этого проекта.


 

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