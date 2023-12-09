



Украинская группа ONUKA звучала в Kemuri на "игровом Оскаре"

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения "игрового Оскара" – The Game Awards-2023, на которой прозвучала музыка украинской группы ONUKA.



А стало это возможным благодаря японской студии Unseen – она представила трейлер своей новой игры Kemuri, используя песню "Zenit" группы ONUKA в качестве саундтрека.



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Напомним, ONUKA – украинская электро-фолк-группа, созданная в 2013 году. Вокалистка группы Наталия Жижченко вместе с Евгением Филатовым являются соавторами этого проекта.





