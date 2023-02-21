



Студенты сети ульпанов Utime посадили рощу в лесу Рухама

Февраль в Израиле –время, когда расцветает пустыня. В феврале Негев покрывается ковром цветущих алых анемонов и начинается фестиваль Даром Адом («Красный юг»). Это время прекрасного праздника «Ту Би шват» -Нового года деревьев. Как японцы наслаждаются незабываемыми красками цветения сакуры, так и сотни тысяч израильтян вырываются из суеты городов, чтобы замереть в восхищении перед потрясающим видом пламенеющей цветами пустыни.



В Израиле есть замечательная традиция – в праздник «Ту би шват» сажать новые деревья.







Теперь к этой традиции приобщились и 650 новых репатриантов, учащихся сети ульпанов иврита UTime. Для них Еврейский Национальный Фонд – Керен Каемет ле-Исраэль устроил незабываемый праздник. Они посетили расположенный в Негеве кибуц Рухама – одно из мест, неразрывно связанных с новейшей еврейской историей, историей воплощения сионистской мечты об еврейском труде на родной еврейской земле.



Именно здесь появилось первое после двухтысячелетнего изгнания еврейское поселение в Негеве. Здесь чуть более века назад московское еврейское общество «Шеарит Исраэль» приобрело у местного бедуинского племени участок земли в 320 гектаров, на которых была создана еврейская сельскохозяйственная колония, названная библейским словом Рухама. Это место буквально дышит историей. Поселенцы подвергались атакам арабских погромщиков, здесь в защите жителей Рухамы участвовал легендарный Лоуренс Аравийский, по землям кибуца прокатилась Первая мировая война. И каждый раз после тяжелых испытаний кибуц возрождался к жизни.

С волнением слушали новые израильтяне рассказ о героической судьбе этого места. Алые поля анемонов как бы символизировали пролитую в борьбе за идеалы сионизма кровь.







Еще одним из символов стала посадка новыми репатриантами – учащимися ульпанов сети UTime саженцев деревьев. Это не просто приобщение новых израильтян к традициям праздника Ту-би шват, который они впервые встречают в Израиле.



Как молодые посадки пустят корни в Земле Израиля, так и новые репатрианты пускают корни в своей новой родной стране.



На празднике в честь закладки рощи новых репатриантов приветствовали заместитель председателя Еврейского Национального Фонда Роберт Тивьяев, глава Евразийского департамента ЕНФ-ККЛ Игаль Ясинов, генеральный директор сети ульпанов Utime Юрий Левитан, директор лесхоза Северного Негева Борис Володарский.







Пройдут годы. На месте, где сейчас появились новые саженцы, поднимутся могучие деревья, зазеленеет в пустыне еще одна роща, посаженная при участии ЕНФ-ККЛ. Новые репатрианты перестанут быть новыми, станут старожилами Земли Израиля. Старая мудрость говорит, что каждый человек должен посадить дерево и построить свой дом. Что ж, дерево уже посажено. А свой дом на родной земле репатрианты непременно обретут.



