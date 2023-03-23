



Стендап по пятницам

Как провести вечер пятницы в Нетании? Пойти на стендап! Уже в апреле в прекрасном городе у моря, на новой и модной площадке, в клубе Rubiz 1929 стартует постоянный StendUp лайн на русском языке.



Что такое стендап, сейчас объяснять уже никому не нужно. Стремительно ворвавшийся на сцены всего мира юмористический жанр захватил и Израиль. Стендаписты работают на разных языках и на разные аудитории, отличаясь друг от друга стилистикой подачи, тематикой шуток и многим другим, и так, что перепутать их невозможно, и на каждого из исполнителей приходят свои зрители. Также стендап-комики любят объединяться в компании и движения. Так, в Израиле успешно действуют 𝗬𝗮𝗹𝗹𝗮𝗯𝗮𝗹𝗮𝗴𝗮𝗻 и 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝘂𝗽𝗲𝗮𝘀𝘁, участники которых и будут выходить на сцену известного нетанийского клуба.



Что такое вечер пятницы? Это время, когда развлечений не так, чтобы много, поскольку соблюдение шаббата мешает многим площадкам проводить у себя мероприятия в это время. Чтобы помочь жителям города развлекаться пятничным вечером, депутат горсовета Нетании Борис Цирульник согласовал возможность проводить в Rubiz 1929 стендап-выступления.



Итак, внимание! На сцене по-настоящему подходящей под стендап площадки, для гостей будут выступать самые яркие комики из движений 𝗬𝗮𝗹𝗹𝗮𝗯𝗮𝗹𝗮𝗴𝗮𝗻 и 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝘂𝗽𝗲𝗮𝘀𝘁, участники известных youtube-проектов и СтендАп фестивалей.



На сцену выйдут: Иван Явиц, участник международного стендап фестиваля Фриндж, резидент Standup Club #1, участник Стендап Андеграунд и полуфиналист шоу «Открытый микрофон»; Влад Слободов, участник стендап-фестивалей, участник шоу «Открытый микрофон», победитель шоу «Рассмеши комика», резидент Comedy Club Israel и Standup Store Moscow; Саша Киселев, резидент Stand-up Club #1, постоянный участник шоу «Разгоны» и «машина панчей»; Лев Гольдорт, израильский комик, ведущий подкаста "Чё там у евреев?", сооснователь движения Yalla Balagan, ведущий шоу "Израильские разгоны" и Анна Ром, участница стендап фестиваля «Открытый микрофон», основательница студии игровой Импровизации, участница шоу "Израильские разгоны", многократная победительница Роаст баттлов.



Все это великолепие, гарантирующее здоровый смех, будет проходить

в прекрасном, как нельзя лучше подходящем место, где есть сцена, бар с богатым выбором и даже пельмени!



Ссылка на мероприятие: https://www.facebook.com/standup.netanya



Берите друзей и приходите веселиться!

Билеты : https://tondi.co.il/66

Адрес : המכביה, נתניה (Hamakabia, Netanya)

18+



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