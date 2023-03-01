



Скоро в Израиле! Валерий Меладзе с юбилейной программой

С 15 по 18 марта в Беэр-Шеве, Хайфе, Тель-Авиве и Ашкелоне выступит любимец публики, один из самых романтичных певецов нашего времени - Валерий Меладзе. Меладзе представит в Израиле свою юбилейную программу «Тридцать лет вместе».



Мягкий, нежный и глубокий голос Валерия Меладзе зрители впервые услышали 30 лет назад. В 1992-м, написанная его братом, очень необычная для эстрады лирическая композиция «Не тревожь мне душу, скрипка» мгновенно стала хитом и принесла своему исполнителю звание «Открытие года»… 30 лет спустя свой весомый творческий юбилей Валерий Меладзе решил отметить в Израиле, где его любят, ценят и ждут. Специально для израильской публики он подготовил действительно большую и особенную юбилейную программу, для которой тщательно выбрал из своего огромного репертуара лучшие, самые красивые и проникновенные песни.







На концертах в Израиле Валерий Меладзе споет и расскажет об истинных глубоких чувствах в своей уникальной неподражаемой манере. Вас ждет настоящий праздник романтической музыки, каждая нотка которой дышит верой в чудо, преклонением перед женщинами и большой искренней любовью - счастливой, несбыточной, манящей и желанной.



Все, кто хоть когда-нибудь бывал на концертах Валерия Меладзе, знает, как этот артист умеет во время своего выступления выстроить в зале атмосферу тепла и доверия, наладить незримый диалог понимания и взаимоуважения с публикой, результатом которого становятся невероятные эмоции и ощущения, которые невозможно описать словами. Творческий тандем Валерия и его брата Константина Меладзе, шикарный голос одного и композиторский и поэтический дар другого вот уже 30 лет служат образцом уникального изысканного стиля и вкуса. Каждое их совместное творение находит отклик в сердцах благодарных слушателей.







По большому счету, отмечаемое 30-летие сольной карьеры Валерия Меладзе – юбилей для обоих братьев. Начиная с первого своего хита «Не тревожь мне душу, скрипка», Валерий исполняет произведения, вышедшие из-под пера исключительно своего брата Константина.

Конечно, песенно-музыкальный путь братьев Меладзе начался намного раньше. По большому счету, в 2023 году этот талантливый тандем отмечает еще одну памятную дату – 40-летие своей музыкальной карьеры. Именно в 1983 году Валерий Меладзе впервые вышел на сцену в составе студенческого ВИА «Апрель», в котором он был солистом, а его брат – клавишником и аранжировщиком. Почти 10 лет и сотня-другая "тактов паузы" понадобились братьям, чтобы решиться на самостоятельное вольное плавание, почти сразу принесшее им известность, успех и зрительскую любовь.

Сегодня каждая песня братьев Меладзе – проникновенная и интересная история о любви, но только Валерий может рассказать эти истории так, как никто другой. Его голос широкого диапазона и редкого тембра придает каждой песне неподдельную страстность, наполняет каждую строчку невероятной экспрессией.







С 15 по 18 марта в лучших концертных залах Израиля не раз будут вызывать Валерия Меладзе «на бис», чтобы еще раз вместе с ним спеть одну из его таких понятных и любимых песен. А он будет вновь и вновь выходить на сцену, чтобы еще раз доставить удовольствие своим поклонникам. При этом братья Меладзе интригуют и обещают неожиданные музыкальные сюрпризы – совершенно новые композиции и смелые аранжировки к наиболее известным, открывающие новые пласты смысла в уже хорошо знакомых произведениях. Обязательно прозвучат «Сэра», «Красиво», «Я не могу без тебя», «Салют, Вера!», «Небеса», «Любовь и млечный путь» и многие другие проверенные временем, успехом и преданной публикой суперхиты. И уж, конечно, будут цветы и аплодисменты, улыбки и грусть, теплые щемящие чувства и бесконечные эмоции. Все в точности, как в песнях Валерия и Константина Меладзе: «Это будет потрясающе красиво!».







Израильские концерты искреннего, красивого и безумно популярного Валерия Меладзе с его новой юбилейной программой состоятся:



15 марта – в «Синема-сити» в Беэр-Шеве;

16 марта – в зале «Театрон ха-цафон» в Кирьят-Хаиме;

18 марта – в Оперном театре Тель-Авива;

19 марта – в зале «Гейхал а-тарбут» в Ашкелоне



Билеты в кассе «Браво»: http://bit.ly/3EWXhSw



Фотографии: Meladze Music



Гастроли организованы агентствами YM Production и AY Production под руководством Алона Юрика.



Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting



На правах рекламы