



Скандал в ФРГ вокруг книг про Путина получил продолжение

Немецкое издательство Hoffmann und Campe решило прекратить продажу книг Юберта Зайпеля про президента РФ Владимира Путина.



По данным немецкого информагентства DPA, написание произведений финансировалось российским олигархом Алексеем Мордашовым.



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Зайпель признал тот факт, что россиянин спонсировал написание книг о Путине. Но журналист не считает, что это может дискредитировать его работу.



По данным Hoffmann und Campe, в издательстве, рассмотрев все факты, решили прекратить продажу произведений в Германии.



Ранее Зайпель рассказал журналистам, что встречался с Путиным сто раз, а общая сумма за написание книг о нем составила 600 тысяч евро.